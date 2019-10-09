NYT заявила о секретном подразделении ГРУ по "дестабилизации Европы"

Сверхсекретное подразделение Главного разведывательного управления России причастно к попытке государственного переворота в Черногории, "кампании по дестабилизации" в Молдавии, а также к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на сотрудников разведки в западных странах.

По информации американских журналистов, западные разведслужбы пришли к выводу, что все эти атаки являются частью скоординированной и постоянной "кампании по дестабилизации Европы". Ее проводит элитное подразделение российской разведки, которое квалифицируется на "подрывной деятельности, саботаже и убийствах", подчеркивается в материале.

Западная разведка считает, что группа действовала около десяти лет, но иностранные спецслужбы узнали о ее существовании относительно недавно. Впервые ее выявили в 2016 году после попытки государственного переворота в Черногории.

Остается неясным, как часто это подразделение мобилизуют для операций, отметили собеседники издания. По мнению западных разведчиков, о существовании секретного отдела не знают даже другие сотрудники ГРУ.