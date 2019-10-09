Мэра мексиканского города привязали к пикапу и проволокли по улицам

Жители мексиканского города Лас-Маргаритас выразили свое недовольство работой главы муниципалитета весьма необычным и уж точно незаконным способом.

Хорхе Эскандон, глава администрации муниципалитета Лас-Маргаритас в штате Чьяпас на юге Мексики, во вторник пострадал в столкновении с местными жителями. Крестьяне привязали чиновника веревкой к пикапу и проволокли по нескольким улицам, пока их не остановили сотрудники полиции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на радиостанцию MVS Noticias.

Поводом для конфликта послужило недовольство граждан работой главы муниципалитета. Известно, что он обещал им построить дорогу, но так и не сделал этого, несмотря на многочисленные просьбы. В ходе столкновений с полицией в районе Лас-Маргаритас пострадали как минимум 11 человек, еще около 30 крестьян были задержаны.

Эскандон получил необходимую медицинскую помощь, его жизнь вне опасности, говорится в сообщении.

Фото: yandex.ru