$8 млрд отсудил житель США у компании Johnson & Johnson

В деле, тянувшемся без малого 4 года, американским судом поставлена точка. Жирная. Компания Johnson & Johnson заплатит 8 миллиардов долларов пострадавшему американцу.

В 2015 году 26-летний Николас Мюррей, обратился в суд с иском к компании Johnson & Johnson. Суть претензий состояла в том, что в детстве он употреблял нейролептический препарат Risperdal, который прописывается в том числе больным аутизмом. Как оказалось, у лекарства есть очень неприятный для мужчин побочный эффект - провоцировал развитие гинекомастии (увеличение молочных желез). Но производитель потребителей по каким - то причинам об этом не предупреждал.

Первым судебным решением Johnson & Johnson обязали выплатить Мюррею 1,75 миллиона долларов. Компания с таким решением оказалась не согласна, и в феврале 2018 года апелляционный суд штата Пенсильвания снизил размер компенсации до 680 тысяч долларов, что, в свою очередь, не устроило Мюррея.

Мужчина снова обратился в суд и выиграл дело, сообщает агентство Reuters. Указывается, что итоговая сумма выплат в результате может быть сокращена. Юристы Johnson&Johnson пока не комментировали решение филадельфийского суда.

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