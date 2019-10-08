Италия сократила количество членов парламента на 345 человек

Парламент Италии в окончательном четвертом чтении принял закон об уменьшении количества депутатов на 345 человек. Сообщается, что закон был принят практически единогласно, против него проголосовали только 14 депутатов, 553 парламентария поддержали инициативу.

Согласно новому закону, количество сенаторов будет уменьшено до 200 человек с 315, а количество депутатских мандатов сократится до 400 с 630. Итальянские политологи считают, что закон позволит "отодвинуть" перспективу досрочным парламентских выборов, за которые активно высказываются лидеры правых политических партий.

Летом 2020 в Италии планируется провести референдум по вопросу проведения досрочных парламентских выборов. Затем несколько месяцев займет определение новых избирательных округов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об аналогичном законопроекте на Украине, согласно которому количество депутатов Верховной рады планируют уменьшить до 300 человек.

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