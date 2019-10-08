Истребитель ВВС США разбился в Германии

Полиция города Родт в земле Рейнланд-Пфальц сообщила в Twitter о крушении истребителя неизвестной модели. На месте происшествия работают экстренные службы, территория падения воздушного судна оцеплена. По сообщениям немецких СМИ, пилот успел катапультироваться, сейчас он находится в больнице.

Телеканал SWR утверждает, что крушение потерпел американский истребитель F-16. В качестве доказательства журналисты отмечают, что неподалеку от места крушения находится авиабаза США "Шпангдалем". Официальный представитель полиции допустил в разговоре с журналистом издания Focus, что разбившийся самолет может принадлежать США.

Предположительно, истребитель потерпел крушение в нежилом районе, в лесу. Из него вылилось большое количество горючего.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о крушении истребителя F-16 в Лос-Анджелесе. Самолет пробил крышу склада, который находится недалеко от авиационной базы.

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