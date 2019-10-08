Путин поручил проработать сближение Белоруссии и России

Президент России Владимир Путин дал поручение в рамках процесса интеграции РФ и Белоруссии. Он указал на необходимость "сблизить" законодательства стран в разных сферах. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в администрации президента.

Российский лидер указал дату, к которой его поручение должно быть выполнено - 1 января 2020 года. Исполнить его предстоит ключевым министерствам, которые работают по направлению интеграции. По итогам выполненных задач, каждое ведомство должно подготовить соответствующие предложения и направить их президенту.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что одно из ключевых направлений в рамках интеграции России и Белоруссии - это создание единого Налогового кодекса. Сейчас правительстве обеих стран работают над главным налоговым документом союзного государства. Эту информацию подтверждал глава МИД Белоруссии Александр Макей. Налоговый кодекс планируют утвердить к 1 апреля 2021 года.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Лукашенко может саботировать процесс интеграции Белоруссии и России.

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