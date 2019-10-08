Нацбатальоны Украины объявили общий сбор и грозят срывом разведения сил

Украинские радикальные националисты из добровольческих батальонов угрожают срывом запланированного в Донбассе разведения сил на линии соприкосновения.

Если Вооруженные силы Украины действительно уйдут из районов разведения сил, то в регион прибудут "тысячи украинских добровольцев" и займут позиции военных.

Об этом заявил заместитель командира военизированной группировки "Украинская добровольческая армия" * Андрей Гергерт, передает ТАСС.

Напомним, что вышеупомянутую группировку возглавляет бывший лидер организации "Правый сектор" * Дмитрий Ярош.

Средства массовой информации Украины — например, издание "Украинская правда" — сообщают, что радикалы уже объявили "всеобщую мобилизацию".

Андрей Гергерт же требует от действующей президента постсоветской республики Владимира Зеленского встретиться с националистами.

* - обе группировки запрещены на территории Российской Федерации.