Украинские радикальные националисты из добровольческих батальонов угрожают срывом запланированного в Донбассе разведения сил на линии соприкосновения.
Если Вооруженные силы Украины действительно уйдут из районов разведения сил, то в регион прибудут "тысячи украинских добровольцев" и займут позиции военных.
Об этом заявил заместитель командира военизированной группировки "Украинская добровольческая армия" * Андрей Гергерт, передает ТАСС.
Напомним, что вышеупомянутую группировку возглавляет бывший лидер организации "Правый сектор" * Дмитрий Ярош.
Средства массовой информации Украины — например, издание "Украинская правда" — сообщают, что радикалы уже объявили "всеобщую мобилизацию".
Андрей Гергерт же требует от действующей президента постсоветской республики Владимира Зеленского встретиться с националистами.
* - обе группировки запрещены на территории Российской Федерации.
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