Georgian Airways хочет отсудить у России 25 млн долларов

Авиакомпания Georgian Airways подала иск в Европейский суд по правам на Министерство транспорта России за то, что ведомство "безосновательно запретило полеты в Грузию". По словам гендиректора компании Романа Бокерия, транспортный регулятор РФ аргументировал запрет на полеты задолженностью Грузии перед российскими авианавигаторами на 800 тысяч долларов.

Бокерия утверждает, что никакой задолженности не существует, грузинская сторона исправно платит авианавигаторам России. Глава Georgian Airways посетовал на то, что в перечне причин для запретов на полеты фигурирует пункт о "низких требованиях безопасности".

"Мы уже 27 лет работаем на рынке авиаперевозок и за это время ни одна страна никогда не упрекала нас в проблемах безопасности. Хотя мы летаем почти во все страны Европы и сотрудничаем с крупнейшими авиакомпаниями", - заявил Бокерия.

По мнению Бокерии, правительство России рекомендовало прекратить полеты в Грузии только российским авиакомпаниями, однако Минтранс обязал все авиакомпании, работающие в РФ, прекратить полеты в Грузию. Из-за этого грузинская сторона понесла большие финансовые убытки.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин прекратил авиасообщение с Грузией.

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