Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность предстоящими учениями Североатлантического альянса в Польше.
Выступая на форуме "Минский диалог" в столице постсоветской республики, глава государства признался, что удивлен фактом проведения НАТО своих учений прямо у границ Белоруссии, передает ТАСС.
Маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020") пройдут на территории Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии в апреле и мае следующего года.
Основная часть масштабных учений стран Североатлантического альянса будет проходить в Германии и соседней по отношению к Белоруссии Польше.
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