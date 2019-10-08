Лукашенко выразил обеспокоенность учениями НАТО у границ Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность предстоящими учениями Североатлантического альянса в Польше.

Выступая на форуме "Минский диалог" в столице постсоветской республики, глава государства признался, что удивлен фактом проведения НАТО своих учений прямо у границ Белоруссии, передает ТАСС.

Маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020") пройдут на территории Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии в апреле и мае следующего года.

Основная часть масштабных учений стран Североатлантического альянса будет проходить в Германии и соседней по отношению к Белоруссии Польше.