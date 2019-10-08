Великобритания потеряла $74 млрд из-за стремления выйти из Евросоюза

Экономика Великобритании потеряла 73,8 миллиарда долларов из-за стремления Лондона реализовать выход страны из Европейского союза.

Об этом говорится в докладе Института фискальных исследований, сообщает пресс-служба Шотландской национальной партии.

На публикацию обращает внимание ТАСС.

Планы правительства Британии осуществить выхода из Евросоюза без соглашения о сотрудничестве с Брюсселем могут привести к тому, что национальный долг страны увеличится до 50-летнего максимума, предупреждают экономисты.