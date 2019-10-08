Лукашенко рассказал о предельном градусе недоверия между Западом и РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что градус недоверия между Россией и Западом достиг предельного значения. Такое заявление российский лидер сделал на конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", которая проходит в Минске.

Лукашенко утверждает, что непреднамеренный локальный конфликт может уже через пару минут спровоцировать глобальную ядерную войну. Также он раскритиковал международные площадки такие как: ООН и ОБСЕ, которые становятся местом для выяснения отношений, а не для решения проблем.

Белорусский лидер отметил, что жители планеты становятся свидетелями нового витка стратегического соперничества. В пример Лукашенко привел торговые войны и санкционное противостояние, которые набирают всё большие обороты. Также, по его словам, мировые лидеры не хотят решать военные конфликты на Ближнем Востоке и других горячих регионах.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что период холодной войны и текущая геополитическая ситуация в корне отличаются. Так считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов. Об этом он заявил на дискуссионной площадке "Тверская - XXI".

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