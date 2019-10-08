Власти КНДР забивают окна в домах северокорейцев специальными экранами

В Пхеньяне, столице Северной Кореи, в нескольких многоэтажках окна закрыли специальными экранами.

Об этом сообщает американский подписной веб-сайт NK News.

На публикацию обратило внимание сетевое издание 360tv. ru.

Раньше из ныне заколоченных окон открывался вид на район, в котором живут и работают чиновники КНДР, сообщает NK News. Окна закрыли специальными панелями не только в жилых домах, но и в одной из гостиниц Пхеньяна.

Район, на который нельзя смотреть, носит название "Запретный город". В последнее время там развернулось активное строительство.

Сообщается, что защитные панели тайная полиция Северной Кореи стала устанавливать еще в июле текущего года.

Примечательно, что нижние этажи зданий оконные преграды не затронули.

NK News сообщает, что специальные экраны могут служить и препятствием для самоубийц. Но, пишут авторы материала, скорее всего, в первую очередь преграды нужны именно для сокрытия госчиновников КНДР от глаз граждан страны.