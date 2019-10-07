Депутаты Дании подняли на смех своего премьера из-за верблюда и слона

Доклад действующего премьер-министра Дании Метте Фредериксен вызвал смех у депутатов датского парламента.

Видеозапись выступления распространило Датское радио, сообщают "РИА Новости".

Метте Фредериксен рассказала о проблеме, с которой госчиновники столкнулись при покупке цирковых животных. Необходимо было купить нескольких слонов. Но у Рамболине, одного из них, заявила премьер-министр Дании, есть друг — верблюд Али.

Копенгагену, чтобы Рамболине не было скучно и одиноко, пришлось купить и верблюда, отметила Фредериксен.

Рассказ датского премьер-министра вызвал у депутатов парламента сильный смех.

Метте Фредериксен отметила после, что не обиделась. Она опасалась, что некоторые депутаты будут недовольны таким "перерасходом" государственных средств, призналась Фредериксен. Но депутаты не только не возражали, но и вообще не могли говорить от смеха, указала она.