В США раскритиковали "Северный поток-2" и прорекламировали свой СПГ

Строящийся газопровод "Северный поток-2" нанесет сокрушительный удар по Европе.

Об этом на встрече с главой правительства Литвы Саулюсом Сквернялисом в Вильнюсе заявил глава Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри, сообщает ТАСС.

После ввода газопровода в эксплуатацию зависимость стран Европы от поставок газа из Российской Федерации только увеличится, объявил Рик Перри.

Россия, как следствие, уверен глава Минэнерго США, усилит свое влияние на внешнюю политику европейских государств.

Рик Перри предложил Европе "безопасную" альтернативу российскому газу в виде поставок сжиженного природного газа из Соединенных Штатов Америки.