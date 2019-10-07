Reuters: Турция начнет операцию в Сирии только после вывода войск США

Турция не планирует проводить свою военную операцию на территории северо-востока Сирии, пока регион не покинет армия Соединенных Штатов Америки.

Об этом, ссылаясь на собственные источники в Анкаре, сообщает международное агентство Reuters.

На публикацию обратили внимание в ТАСС.

Собеседник Reuters заявил, что Турция "скорее всего" дождется вывода войск США с территории северо-востока Сирии "чтобы избежать инцидентов".

Напомним, что Турция собирается провести в регионе операцию по созданию зоны безопасности.