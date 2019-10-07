Бизнесмены из США хотели сменить руководство "Нафтогаза"

Приближенные президента США Дональда Трампа и его юриста Руди Джулиани пытались поменять руководство "Нафтогаза". Об этом стало известно 6 октября из материала, опубликованного изданием Associated Press.

Несколько источников рассказали AP, что группа бизнесменов пыталась поставить своего человека на руководящий пост в государственной газовой компании Украины для последующего направления контрактов в компании, принадлежащие союзникам Дональда Трампа.

Источники даже назвали лидеров группы бизнесменов, которые пытались осуществить "переворот" в "Нафтогазе". Это два выходца из СССР Игорь Фруман и Лев Парнас, а также нефтяной магнат Гарри Саджиант III из Флориды. Согласно их замыслу, текущий гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен одним из топ-менджеров компании Андреем Фаворовым.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Украине может быть сорван отопительный сезон 2019-2020. Об этом заявили в "Нафтогазе". Жители многих украинских городов могут остаться без отопления из-за долгов компаний-теплопоставщиков. В список должников вошли 116 предприятий страны.

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