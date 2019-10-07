США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии

Соединенные Штаты Америки не будут участвовать в военной операции, которую Турция запланировала на севере Сирии.

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, передают "РИА Новости".

Релиз был опубликован после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Соединенных Штатах Америки подтвердили, что запланированная Турцией операция начнется "скоро". Но силы США, "которые победили местный халифат ИГ*", больше не будут находиться в непосредственной близости, отмечает Вашингтон.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целями операции в Сирии будет очистка приграничной с Турцией территорий от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещения там находящихся в данный момент на территории Турции сирийских беженцев.

Поддерживаемое Соединенными Штатами Америки арабо-курдское формирование "Сирийские демократические силы" в ответ пригрозило Турции "тотальной войной".

* Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.