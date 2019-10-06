Сотрудники Госдепа пожаловались журналистам на "бесхребетного" Помпео

Сотрудники Госдепартамента США все больше сомневаются в способностях госсекретаря Майка Помпео на фоне скандала из-за Украины. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на нескольких бывших и нынешних сотрудников ведомства.

По словам журналистов, сотрудники недовольны тем, что Госдеп "политизируется", что подрывает связи США с другими странами. Претензии дипломатов вызваны и заявлениями адвоката Трампа по темам внешней политики. Один из собеседников телеканала назвал Помпео "бесхребетным" из-за неспособности противостоять Трампу и Джулиани, которые используют ведомство в своих политических интересах.

"Даже когда у президента появляется плохая идея, Помпео не способен или по-настоящему не хочет ему противостоять так, как это делал (бывший госсекретарь - прим. ред.) Рекс Тиллерсон", - сказал один из сотрудников Госдепа.

Помпео не выступил в защиту бывшего посла США на Украине Мэри Йованович, о которой Трамп неоднократно отзывался негативно, в том числе во время разговора с Зеленским, подчеркнул собеседник телеканала.