Израиль подтвердил подготовку пакта о ненападении с арабскими странами

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац подтвердил информацию о том, что руководство страны выступило с инициативой подписания пакта о ненападении с арабскими странами Персидского залива.

"В последнее время я при поддержке США продвигаю политическую инициативу по подписанию договора о ненападении с арабскими странами Персидского залива. Исторический шаг положит конец конфликту и будет способствовать гражданскому сотрудничеству до подписания мирных соглашений", - написал он на своей странице в Twitter.

Министр подчеркнул, что он уже представил соответствующую программу специальному посланнику президента США на Ближнем Востоке Джейсону Гринблатту в рамках прошедшей в сентябре в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, о разработке соглашения накануне сообщали израильские СМИ. По данным журналистов, в документе говорится о продвижении общих интересов в контексте угрозы, исходящей от Ирана. Пакт прописывает возможность сотрудничества в борьбе с терроризмом и продвижении экономических интересов. При этом соглашение не может быть заключено до тех пор, пока не будет разрешен конфликт между Израилем и Палестиной, уточняет The Times of Israel.

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