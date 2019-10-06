В Германии опасаются нового миграционного кризиса в Европе

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер предупредил о приближении нового миграционного кризиса в Европе, более мощного, чем в 2015 году.

"Мы должны больше помогать нашим европейским партнерам в контроле на внешних границах ЕС. Мы слишком долго оставляли их одних. Если мы этого не сделаем, нас ждет наплыв беженцев, как в 2015 году, возможно, еще более мощный, чем четыре года назад", - сказал министр в интервью изданию Bild am Sonntag.

Он подчеркнул, что угроза такого развития событий вполне реальна, если не предпринимать никаких мер. Поэтому Евросоюзу необходимо "сделать все, чтобы это не повторилось". Министр также добавил, что у возглавляемого им ведомства есть полная поддержка канцлера Ангелы Меркель.

В 2015 году Германия испытала наплыв беженцев численностью около 850 тысяч человек. Многие из них попали в страну нелегально и без документов, удостоверяющих личность.