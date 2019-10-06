Байден обвинил Трампа в злоупотреблении властью

Действующий президент США Дональд Трамп злоупотребляет своими полномочиями, поскольку попросил три страны о вмешательстве в американские выборы. Такое заявление сделал бывший вице-президент страны Джо Байден.

"Наш первый президент Джордж Вашингтон, как известно, не умел лгать. Президент Трамп, похоже, не умеет говорить правду, ни о чем. Он клевещет на любого, кого считает угрозой", - сказал политик в интервью газете The Washington Post.

По мнению демократа, Трамп не понимает всей ответственности, которая ложится на плечи главы государства. Американский лидер использует свою должность для продвижения личных политических интересов, а не работает во благо государства. Глава Белого дома считает, что его пост дает ему право делать что угодно и не нести никакой ответственности, уверен Байден.

Бывший вице-президент США также поблагодарил анонимного сотрудника разведки, который сообщил о вызвавшей у него беспокойство беседе Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.