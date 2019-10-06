Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко рассказал о том, что украинцы все чаще сталкиваются с агрессией в Польше из-за героизации Степана Бандеры и националистов.

Он сослался на своего друга-украинца, который переехал в Польшу и работает таксистом. По его словам, "в Польше очень сильно изменилось отношение к украинцам в худшую сторону". В качестве примера друг бывшего парламентария вспомнил о случае, когда поляки заставили украинца съесть красно-черный флажок.

Флаг "Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА)* находится под лобовым стеклом машины. Поляки спустили колеса автомобиля и окружили его владельца.

"Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок", - написал экс-депутат на своей странице в Facebook.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.