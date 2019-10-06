Австралия не выдала США обвиняемого в шпионаже ученого из Ирана

Генеральная прокуратура Австралии отказалась выдавать США иранского студента-исследователя, обвиненного в попытке контрабанды электронных устройств военного предназначения в Иран.

Как уточняет агентство Bloomberg, иранца задержали в Австралии осенью минувшего года. В субботу, 5 ноября, генеральный прокурор страны Кристиан Портер заявил, что ученого не будут выдавать США. В тот же день Иран освободил двух австралийских студентов, обвиняемых в шпионаже.

Американские власти добивались экстрадиции гражданина Ирана по шести обвинениям, связанным с экспортом американских устройств военного назначения. В США иранского ученого могли приговорить к сроку лишения свободы до 20 лет за предполагаемые преступления, совершенные им в 2008 году. Как пояснял адвокат задержанного, его подопечный учится в доктурантуре Квинслендского университета, где занимается разработкой устройства, позволяющего обнаружить рак кожи.