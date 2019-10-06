В Испании рассказали о смене ролей России и США в глобальной политике

В последние годы Россия и США поменялись ролями на международной арене. Вашингтон превращается в главный деструктивный фактор мировой политики, а Москва становится ее "серым кардиналом". Такое мнение в авторской статье для портала Project Syndicate высказала экс-глава МИД Испании Ана Паласио.

По ее словам, после воссоединения с Крымом в 2014 году и помощи Сирии многие воспринимали Россию негативно, однако сейчас Москва стала "подлинным посредником между мировыми силами". Значительной победой для России стало согласие Украины принять "формулу Штайнмайера" по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

"Принятие Зеленским "формулы Штайнмайера" представляет собой важный шаг к нормализации российского присутствия в стране и ее связей с Европой и США. Таким образом, это была значительная победа Путина в его стремлении возродить Россию как глобальную державу", - подчеркнула дипломат.

Рост российского влияния в мире связан и с тем, что США теряют лидерские позиции на международной арене. Мировое сообщество считает США главным геополитическим игроком, но это объясняется силой привычки, а не логикой. Вашингтон не проявляет воли к лидерству, а также выходит из многих ключевых международных соглашений, что оказывает негативное влияние на ситуацию в мире, заключила Паласио.

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