Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия для обновления глобального имиджа страны. Правительство намерено избавиться от привычных ассоциаций у туристов, связанных с наркотиками и кварталом красных фонарей.

Как уточняет газета The Guardian, власти хотят стимулировать экспорт, туризм, спорт и распространение "голландской культуры, норм и ценностей". В рамках этой стратегии название Нидерланды представят на конкурсе Евровидение, который пройдет в Роттердаме в мае следующего года и во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Также национальная футбольная команда будет называться исключительно Нидерландами.

Власти страны хотят позиционировать себя как "разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем", а также обновить туристическую привлекательность.

Ранее мэр Амстердама Фемке Халсема призвала реформировать квартал красных фонарей. По ее мнению, превращение проституции в туристическую достопримечательность унизительно и недопустимо, поскольку традиция открытой секс-индустрии связана с унижением женщин путешественниками.

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