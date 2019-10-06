Трамп заявил, что не хотел звонить Зеленскому в июле

Президент США Дональд Трамп не хотел звонить в июле украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, однако сделал это по настоянию главы американского минэнерго Рика Перри.

Как уточняет портал Axios со ссылкой на собственные источники, такое заявление глава Белого дома сделал во время телефонного разговора с республиканцами из палаты представителей Конгресса США.

"Немногие знают это, но я даже не хотел звонить (Зеленскому - прим. ред.). Единственная причина, по которой я позвонил, - потому что Рик попросил меня. Что-то о заводе СПГ", - процитировал слова Трампа один из источников.

Американский президент пообещал представить в ближайшие дни "больше информации" о скандальном телефонном разговоре. Официальный представитель минэнерго Шейлин Хайнс пояснила журналистам, что Перри "призывал президента поговорить с новым президентом Украины, чтобы обсудить вопросы, связанные с энергетической безопасностью".

Ранее американские журналисты посчитали, что обнародование содержания разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским лишь усугубило американский внутриполитический кризис в США.

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