WP: во время первой беседы по телефону Трамп "заискивал" перед Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп "заискивал" перед главой Российской Федерации Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора.

Об этом, ссылаясь на собственные источники в Вашингтоне, пишет американская газета The Washington Post, передает ТАСС.

Напомним, что первый телефонный разговор глав двух сверхдержав состоялся 28 января 2017 года.

Как пишет The Washington Post, Дональд Трамп называл Владимира Путина "великим лидером и рассыпался в извинениях за то, что не позвонил ему раньше".

По словам присутствующих в тот день в Овальном кабинете, сообщает американское издание, "Трамп вел себя подобострастно и подлизывался".

Авторы материала в The Washington Post пишут, что помощники и подчиненные Дональда Трампа были также очень удивлены тем фактом, что глава государства довольно дружелюбно расположен к Москве.

Ранее администрация президента США опубликовала ставшую поводом для импичмента Дональду Трампу стенограмму его телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

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