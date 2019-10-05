В соцсетях высмеяли построенный Украиной на деньги США бронекатер

Пользователи социальных сетей высмеяли новый бронекатер проекта "Гюрза-М", созданный для Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Бронекатер разрабатывался в Николаеве на деньги Соединенных Штатов Америки специально для пограничной службы Узбекистана. После передачи нескольких кораблей заказчику, на Украине решили создать еще одно судно, но уже для собственного флота.

В Министерстве обороны постсоветской республики заявили, что новый бронекатер малозаметен как визуально, так и для средств обнаружения.

Пользователи социальных сетей с изрядной долей иронии отнеслись к сообщениям о начале испытаний боевой машины. Некоторые посмеялись над американским финансированием проекта и назвали Украину несамостоятельной. Другие же высмеяли внешний вид бронекатера.

"И Украина — великая морская держава!" — написал, например, Serge Zi.

"Еще скоро Америка подарит пароход", — заявил Иван Иванов.

"А он держится на воде?" — сомневается Sandro Hinze Stroganov.