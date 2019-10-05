Греция просит США отреагировать на действия Турции у берегов Кипра

Греция ждет реакции Соединенных Штатов Америки на незаконные действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра.

Об этом в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщают "РИА Новости".

Напомним, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки в эти дни находится с визитом в Греции. В ходе рабочих встреч будет подписано обновленное соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве США и Греции.

Особенно актуальным вопрос взаимного оборонного сотрудничества Вашингтона и Афин делают действия Турции в Средиземноморье, заявил Кириакос Мицотакис. Анкара недавно, напомнил премьер-министр Греции, отправила свое буровое судно в регион, принадлежащий Кипру.

Соединенные Штаты Америки имеют особый интерес к Восточному Средиземноморью, отметил Мицотакис. Поэтому Кипр и Греция ожидают "позитивного вклада" США в обстановку в регионе, заявил он.

После встречи с Майком Помпео Кириакос Мицотакис написал в своем аккаунте в Twitter, что переговоры с госсекретарем США были "очень конструктивные".

Вчера в ходе крупнейших учений фрегат Военно-морских сил Греции сел на мель.

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