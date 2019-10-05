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Экс-глава Украины Порошенко предложил свой "мирный план" по Донбассу

Мир » Бывший СССР » Украина print

Бывший президент Украины Петр Порошенко поделился своей версией "мирного плана" урегулирования ситуации в Донбассе.

Своими предложения экс-глава постсоветской республики поделился в своем аккаунте в социальной сети Twitter, сообщает "Взгляд".

Петр Порошенко написал, что его "мирный план" включает в себя прекращение огня и вывод войск Российской Федерации, которые якобы присутствуют в Донбассе. Следом, заявил бывший президент Украины, необходимо вывести из региона всю тяжелую технику и "освободить всех заложников".

Потом необходимо восстановить украинскую финансовую систему и начать "подготовку к выборам", написал Петр Порошенко.

Экс-глава постсоветской республики добавил, что враг Украины находится якобы не внутри нее, а за ее пределами. "Имя этому врагу — Владимир Путин", заявил Порошенко.

Подписанную Киевом "формулу Штайнмайера" бывший президент Украины назвал "мифами и фейковыми новостями".

Напомним, что в постсоветской республике после подписания "формулы Штайнмайера" вспыхнули массовые протестные акции. Многие в Незалежной считают, что за протестами стоит Петр Порошенко.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых политиков, которые хотят использовать протесты, чтобы "вернуться к грабежу, не стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности".

Ранее Петр Порошенко, будучи уже бывшим президентом Украины, в своей электронной декларации указал, что является действующим президентом постсоветской республики.

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Темы киев донбасс украина порошенко зеленский петр порошенко владимир зеленский
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