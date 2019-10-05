Венгрия массово забирает выданные украинцам из Закарпатья паспорта

Власти Венгрии начали забирать у жителей Закарпатья венгерские паспорта.

Об этом, ссылаясь на главу закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля, сообщают средства массовой информации Украины.

Венгрия, напоминает издание "УНИАН", раздает паспорта проживающим в Закарпатье этническим венграм. Выяснилось, однако, что в подавляющем большинстве случаев паспорта получает не этнические венгры, а украинцы, которые даже не знают венгерского языка.

Отныне желающего заполучить паспорт Венгрии сначала отправят в университет, сообщает "УНИАН". Там проверят, умеет ли он писать, читать и свободно разговаривать на венгерском языке, пишет издание.

Но и это еще не все — для получения паспорта Венгрии кандидату необходимо будет подтвердить, что его бабушка или мать были гражданами этой страны.