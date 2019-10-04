Врачи положили новорожденного в холодильник вместо реанимации

В Казахстане врачей обвиняют в отказе реанимировать новорожденного. Ещё живого ребенка положили в холодильную камеру, предназначенную для трупов. Инцидент произошел в городе Атырау. Об этом рассказал заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула.

"Врачебная халатность привела к тому, что ещё живой ребенок был оформлен врачами как мертворожденный. Медиков не остановил тот факт, что ребенок подавал конкретные признаки жизни. Но вместо принятия неотложных мер по его спасению, его оформили как мертворожденного и положили в холодильную камеру умирать", - пояснил Кабдула.

В агентстве по противодействию коррупции считают, что врачи поступили так из-за нежелания переделывать уже занесенную в базу данных информацию, которая не поддается редактированию. По совершенному правонарушению было заведено уголовное дело. Главными обвиняемыми проходят глава областного перинатального центра и акушер-гинеколог, принимавший роды. Им грозит около 20 лет лишения свободы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о страшной истории, которая произошла на Урале. Там мать заморозила троих своих детей в морозильной камере магазина, где работала.

Читайте также:

Мать постирала новорождённую дочь