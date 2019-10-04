МИД Ирана сообщил о планах освободить российскую журналистку Юлию Юзик

Российскую журналистку Юлию Юзик, которую 2 октября арестовали в Тегеране, планируют освободить. Такое заявление сделал МИД Ирана. В ведомстве сообщили, что девушку задержали для "дали объяснений".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российскую журналистку Юлию Юзик арестовали в Иране по подозрению в работе на израильские спецслужбы. Об этом рассказал российский дипломат Андрей Ганенко. По его словам, журналистку из России задержали 2 октября в отеле иранской столицы, где она остановилась. Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению.

Ганенко утверждает, что в российском посольстве узнали об аресте журналистки утром 4 октября. Мама Юлии Юзик рассказала дипломатам, что её дочери предъявили обвинения в работе на спецслужбы Израиля. В российском посольстве удивлены тому, что Юлия Юзик не уведомила дипломатов о своем приезде, а также о том, что у неё изъяли паспорт в аэропорту имени имама Хомейни. Ганенко призвал всех российских журналистов, желающих посетить Иран, обращаться в российское посольство из-за сложной внешнеполитической ситуации.

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