Лукашенко попросил Украину о помощи в сфере ракетостроения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, на которой предложил своему коллеге начать совместную разработку и производство ракет.

По словам Лукашенко, Белоруссия хочет производить собственные ракеты, но не имеет необходимой для этого инфраструктуры и специалистов.

"Мы сейчас очень много работаем над развитием ракетостроения в Белоруссии, однако не имеем необходимой для этого инфраструктуры и специалистов. Были бы рады, если бы украинская сторона помогла нам в этом вопросе. Мы могли бы реализовать какой-то совместный проект", - заявил Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, реализация совместного проекта с Украиной может занять 1,5 - 2 года. Также Лукашенко заявил о готовности инвестировать и создавать на Украине совместные предприятия по другим направлениям.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Александр Лукашенко похвастался новой ракетой.

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