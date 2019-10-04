Однажды Грузия обязательно станет полноценным членом Североатлантического альянса.
Об этом после встречи с президентом постсоветской республики Саломе Зурабишвили заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, сообщает ТАСС.
Грузия и Североатлантический альянс проделали огромный объем работы по движению страны в военно-политический блок, отметила Готтемюллер.
Отметим, что в данный момент замгенсека НАТО находится в Грузии.
Напомним, что постсоветская республика сотрудничает с альянсом с конца 1990-ых годов. В 2002 году тогдашний президент Грузии Эдуард Шеварднадзе заявил о желании республики стать членом НАТО. Стремление подтвердил и его преемник Михаил Саакшавили.
Курс на вступление в НАТО поддерживает и сегодняшнее правительство Грузии.
Однако генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг всегда отмечал, что точных сроков вступления Грузии в НАТО назвать не может.
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