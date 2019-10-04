Действующий премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил педагогов с Днем учителя на русском языке.
Об этом сообщают "РИА Новости".
Примечательно, что в сентябре текущего года премьер-министр постсоветской республики поздравил школьников с очередным учебным годом также на русском языке.
Напомним, что хоть русский язык в Эстонии не имеет статус официального, треть населения республики считает его родным языком.
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