Премьер Эстонии поздравил педагогов с Днем учителя на русском языке

Действующий премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил педагогов с Днем учителя на русском языке.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Примечательно, что в сентябре текущего года премьер-министр постсоветской республики поздравил школьников с очередным учебным годом также на русском языке.

Напомним, что хоть русский язык в Эстонии не имеет статус официального, треть населения республики считает его родным языком.