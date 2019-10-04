Американец отсудил у любовника жены 750 тысяч долларов

Американец Кевин Ховард решил узнал о том, что жена изменяет ему и решил воспользоваться ситуацией. Он проживает в Северной Каролине, где действует закон о "целенаправленном вмешательстве в брачные отношения". Именно этим актом и решил воспользоваться Ховард. Он подал в суд на любовника своей жены.

Ховард был в браке со своей женой 12 лет, но однажды супруга попросила его о разводе. Пара долгое время пыталась решить свои проблемы, посещая семейного психолога, однако это не дало результатов. Тогда мужчина решил нанять частного детектива, который выяснил, что супруга Ховарда изменяет ему с любовником.

Суд Северной Каролины удовлетворил иск обманутого мужа и постановил любовника выплатить ему 750 тысяч долларов. Но, по словам Ховарда, дело было не в деньгах, просто он верит в "святость брака". Сейчас мужчина развелся с женой и восстанавливается после произошедшего.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала удивительную историю о том, как жена убила своего любовника, чтобы доказать верность мужу. Трагедия произошла в поселке Мартыновка Джанкойского района Крыма. Как выяснилось в ходе расследования, поздно вечером супружеская пара отправилась в гости к своему родственнику. Там жена, муж и его родной брат распили несколько бутылок спиртного, а затем стали говорить о жизни и вспоминать интересные события.

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