В 2020 году все украинские школы станут украиноязычными

С сентября 2020 года все школы на Украине станут украиноязычными. Это означает, что все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Об этом сообщила министр образования Украины Анна Новосад.

Помимо русскоязычных школ на украинский язык обучения переведут и школы с языками национальных меньшинств стран Евросоюза, однако их полный переход на государственный язык запланирован к 2023 году. По мнению Новосад, все школы должны пройти подготовку к полному переходу на государственный язык обучения.

Также министр отметила, что в русскоязычных школах останется возможность изучать родной язык и литературу на родном языке. По словам Новосад, это будут отдельные предметы с возможностью иметь факультативы.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение украинского политолога, который посчитал, что языковой закон "разорвет Украину на части". Согласно положениям закона, все госслужащие, включая врачей, учителей, военных, спортсменов, артистов, должны на службе и на публике говорить на украинском языке. Кроме того, знание языка должно быть одним из основных условий для занятия высших должностей в государстве.

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