Япония планирует вывести переговоры с Россией на новый уровень

Япония рассчитывает вывести переговоры с Россией на новый уровень для разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора.

Об этом заявил премьер-министр Страны восходящего Солнца Синдзо Абэ, передает ТАСС.

Определенного прогресса удалось добиться, отметил японский премьер. Например, третий год подряд японцы посещают могилы своих предков на Курилах. Договоренности Москвы и Токио, отметил Синдзо Абэ, постепенно претворяются в жизнь.

Премьер-министр Японии отметил, что Страна восходящего Солнца стремится к построению "новой эры" в отношениях с Китайской народной республикой.

Но союз с Соединенными Штатами Америки по-прежнему останется основой внешней политики Японии, отметил Синдзо Абэ. Опираясь на союз с США, указал он, Токио "рука об руку" с Индией, Австралией, Францией и Великобританией строят свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.