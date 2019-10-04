Дания больше не выступает против прокладки "Северного потока-2"

Дания больше не выступает против прокладки газопровода "Северный поток — 2" в ее исключительных экономических водах.

Об этом, ссылаясь на знакомые с ходом реализации проекта источники, сообщают "Известия".

Согласно предоставленной информации, одобрение строительства затягивается на административном уровне.

Также сообщается, что Копенгаген задумался о замещении добываемого на территории Дании газа на газ из Российской Федерации или же Норвегии.

Напомним, что Дания оставалась единственной страной, не разрешившей прокладку газопровода "Северный поток-2" в ее экономических водах. Примечательно, что газопровод, несмотря на проволочки, готов на 80%, а строительство идет полным ходом.

"Северный поток-2" прокладывают от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Против реализации совместного проекта Москвы и Берлина выступают целый ряд стран — Украина, Соединенные Штаты Америки и несколько государств Европы.