Зеленский обратился к украинцам через Ютуб

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу после волны возмущений, поднявшейся в стране из-за подписания «формулы Штайнмайера».

Видеообращение размещено на Ютуб-канале.

Глава государства пообещал не сдавать Украину, а также призвал подходить к ситуации взвешенно, а не поддаваться на провокации «отдельных граждан».

Как пояснил Зеленский, некоторые политики организовывают митинги, чтобы «вернуться к грабежу, не стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности»

Комментируя протесты в Киеве против «формулы Штайнмайера», глава государства заявил, что граждане имеют право на то, чтобы быть с чем-то несогласными.

«Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и поверьте: я никогда не сдам Украину», - отметил глава государства.

«Формула Штайнмайера» была подписана контактной группой 1 октября. Однако, на Украине не обрадовались этому шагу. Так, возглавляемая экс-премьером страны Юлией Тимошенко партия «Батькивщина» называет документ угрозой, а партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» требует созвать Совет национальной безопасности и обороны и обсудить документ «с профессионалами, а не в узком кругу из офиса президента».

Радикалы устраивают митинги в разных городах Украины, выкрикивая лозунги «Вова, выходи», «Нет капитуляции».

Позднее в «Слуге народа» подписание «формулы» опровергли, а сам Зеленский, ранее заявлявший о согласии Киева с документом, на встрече с депутатами отказался комментировать документ и заметно нервничал.

Так называемая формула Штайнмайера была предложена бывшим главой МИД Германии, ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Фото: скрин с youtube.com