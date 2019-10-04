Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Зеленский обратился к украинцам через Ютуб

Мир » Бывший СССР » Украина print

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу после волны возмущений, поднявшейся в стране из-за подписания «формулы Штайнмайера».

Видеообращение размещено на Ютуб-канале.

Глава государства пообещал не сдавать Украину, а также призвал подходить к ситуации взвешенно, а не поддаваться на провокации «отдельных граждан».

Как пояснил Зеленский, некоторые политики организовывают митинги, чтобы «вернуться к грабежу, не стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности»

Комментируя протесты в Киеве против «формулы Штайнмайера», глава государства заявил, что граждане имеют право на то, чтобы быть с чем-то несогласными.

«Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и поверьте: я никогда не сдам Украину», - отметил глава государства.

«Формула Штайнмайера» была подписана контактной группой 1 октября. Однако, на Украине не обрадовались этому шагу. Так, возглавляемая экс-премьером страны Юлией Тимошенко партия «Батькивщина» называет документ угрозой, а партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» требует созвать Совет национальной безопасности и обороны и обсудить документ «с профессионалами, а не в узком кругу из офиса президента».

Радикалы устраивают митинги в разных городах Украины, выкрикивая лозунги «Вова, выходи», «Нет капитуляции».

Позднее в «Слуге народа» подписание «формулы» опровергли, а сам Зеленский, ранее заявлявший о согласии Киева с документом, на встрече с депутатами отказался комментировать документ и заметно нервничал.

Так называемая формула Штайнмайера была предложена бывшим главой МИД Германии, ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

 

Фото: скрин с youtube.com

Темы ютуб призыв украина протесты украинцы обращение владимир зеленский формула штайнмайера
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Дети с СДВГ не всегда выполняют задания и легко отвлекаются: что делать?
Недвижимость
"Компания снимет квартиру для сотрудников"
Евросоюз
День единства Германии: Берлинская стена рухнула, а неравенство растет
Новости Все >
В Кемерово из роддома женщина украла чужого малыша
ОСАГО изменилось с 1 октября
Зеленский обратился к украинцам через Ютуб
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
"Краснодар" вслед за ЦСКА проиграл второй матч в Лиге Европы
Матч ЛЕ "Дюделанж" - "Карабах" был остановлен из-за флага НКР
В США детей принуждали к сексу ради места в сборной по плаванию
ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы
Путин рассказал о возможной гражданской войне в 90-е
Госдума временно переедет в Дом союзов по поручению Путина
Последние материалы
ОСАГО изменилось с 1 октября
Зеленский обратился к украинцам через Ютуб
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
"Краснодар" вслед за ЦСКА проиграл второй матч в Лиге Европы
Матч ЛЕ "Дюделанж" - "Карабах" был остановлен из-за флага НКР
В США детей принуждали к сексу ради места в сборной по плаванию
ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы
Дети с СДВГ не всегда выполняют задания и легко отвлекаются: что делать?
"Компания снимет квартиру для сотрудников"
Путин рассказал о возможной гражданской войне в 90-е
Популярное
Новости футбола
Фанаты "Наполи" попросили журналистку показать грудь

Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.

Фанаты "Наполи" попросили журналистку показать грудь
На Украине рассказали о приказе ликвидировать Надежду Савченко
Новости Украины
На Украине рассказали о приказе ликвидировать Надежду Савченко
Новости Африки
"Фабрику ﻿по производству людей" обнаружили в Нигерии
Православие
Как исцеляет "Целительница"
Василий Амирджанов "Вечерний М": кто превратил ТВ в зомбоящик Василий Амирджанов Любовь Степушова Выгодно ли России вступление Узбекистана в ЕАЭС? Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 18 Владимир Губарев
Комментарии
СК РФ предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево Superjet
Перепись-2020 может перекроить внутренние границы России
Соловьев оскорбил слушателя из Татарстана в радиоэфире
Чей это город: почему в Элисте начались протесты против экс-главы ДНР
UFC предлагает Нурмагомедову бои с Фергюсоном и Сен-Пьером
"Уральский дровосек" Ананьев: кто остановит беспредел в Екатеринбурге
Самуэльссон призвал жестко наказать Россию за допинг
Эндокринолог: употребление мяса чаще раза в неделю вредит здоровью
В ЕС нашли способ идентифицировать жителей Донбасса с паспортами РФ
Грузины и казахи подрались во время матча по американскому футболу
В ЕС нашли способ идентифицировать жителей Донбасса с паспортами РФ
Путин рассказал о возможной гражданской войне в 90-е
Российские дипломаты вновь не получили американские визы
Путин рассказал о возможной гражданской войне в 90-е
При нападении в префектуре Парижа убиты четверо полицейских
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
Нидерланды задумались над разваливающимся делом по MH17
Нидерланды задумались над разваливающимся делом по MH17
Госдума временно переедет в Дом союзов по поручению Путина
Путин рассказал о возможной гражданской войне в 90-е
Идею депутата Госдумы о льготах для "жертв перестройки" назвали позором
История и современность
Пять женщин-воинов, вошедших в мировую историю
Пять женщин-воинов, вошедших в мировую историю
Северная Франция была заселена, оказывается, более 650 000 лет назад
Северная Франция была заселена, оказывается, более 650 000 лет назад
СК РФ предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево Superjet
СК РФ предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево Superjet
Минобороны опровергло данные об испытании С-500 в Сирии
Минобороны опровергло данные об испытании С-500 в Сирии
В Сирии прошли испытания новой системы противовоздушной обороны С-500
В Сирии прошли испытания новой системы противовоздушной обороны С-500
СМИ сообщили об обыске в "Аэрофлоте"
СМИ сообщили об обыске в "Аэрофлоте"
Почему Гитлер запретил брать в плен британских коммандос
Почему Гитлер запретил брать в плен британских коммандос
Решающая битва: как Степан Разин все потерял на пике успеха
Решающая битва: как Степан Разин все потерял на пике успеха
Пентагон заявил о готовности убить миллиарды землян
Пентагон заявил о готовности убить миллиарды землян
ФБР начало вербовать русских по объявлениям
ФБР начало вербовать русских по объявлениям
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Рак кожи чаще всего встречаются у людей с веснушками и светлыми волосами
Ученые пытаются доказать, что жевательная резинка полезна для здоровья
Как справиться с социальной тревожностью и не бояться общественного мнения
Вопрос о роли адреналина в реакции нашего организма на стресс остается открытым
Как Луна влияет на психическое состояние человека
Продукты, которые помогают женщинам сохранить молодость
Типы старения кожи и методы корректировки возрастных изменений
Черный тмин окажет помощь в лечении десятков недугов
В Британии вывели растение, которое дает "грудное молоко"
В Британии вывели растение, которое дает "грудное молоко"
Поездки во Вьетнам могут быть опасными для здоровья
Поездки во Вьетнам могут быть опасными для здоровья
Церамиды в косметике: что это и для чего они нужны
Церамиды в косметике: что это и для чего они нужны
Нарколог дал комментарий по состоянию Натальи Бочкаревой
Нарколог дал комментарий по состоянию Натальи Бочкаревой
Директор Заворотнюк заявил о возможном возврате артистки к работе
Директор Заворотнюк заявил о возможном возврате артистки к работе
Поклонники удивились новому снимку Орбакайте и Пугачевой
Поклонники удивились новому снимку Орбакайте и Пугачевой
Крохотные детали в образе, которые портят вид
Крохотные детали в образе, которые портят вид
Как стать обладательницей густых и красивых ресниц
Как стать обладательницей густых и красивых ресниц
В время раскопок в центре Москвы обнаружили фрагменты древнего сосуда
В время раскопок в центре Москвы обнаружили фрагменты древнего сосуда
В Германии на рынке недвижимости ожидаются перемены
В Германии на рынке недвижимости ожидаются перемены
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ