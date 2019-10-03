МИД опроверг информацию о "российском спецназе" в Норвегии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения о "российском спецназе" в Норвегии не более чем вброс. По ее мнению, в этой информации нет ничего правдивого, а только просматривается агрессивная информационная политика Запада.

"Мы шокированы апофеозом беспринципности и отходом от профессиональной этики норвежских СМИ. Это подтверждает, что в Норвегии проводится масштабная работа по насаждения образа врага в лице России", - заявила Захарова.

Представитель МИД выразила надежду, что впредь Осло будет выстраивать отношения с Россией с учетом взаимного уважения, а не на основе безрассудных обвинений.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о томтом, что норвежские СМИ обнаружили "российский спецназ" в стране.

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