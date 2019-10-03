Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения о "российском спецназе" в Норвегии не более чем вброс. По ее мнению, в этой информации нет ничего правдивого, а только просматривается агрессивная информационная политика Запада.
"Мы шокированы апофеозом беспринципности и отходом от профессиональной этики норвежских СМИ. Это подтверждает, что в Норвегии проводится масштабная работа по насаждения образа врага в лице России", - заявила Захарова.
Представитель МИД выразила надежду, что впредь Осло будет выстраивать отношения с Россией с учетом взаимного уважения, а не на основе безрассудных обвинений.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о томтом, что норвежские СМИ обнаружили "российский спецназ" в стране.
Читайте также:
Посольство России опровергло новость о появлении спецназа в Норвегии
Бегунья из Германии Джина Люкенкемпер высказала свое возмущение новым ракурсом видеосъемки, который телевизионщики использовали во время чемпионата мира-2019 в Дохе.