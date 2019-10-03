Российские дипломаты вновь не получили американские визы

Дипломаты из России, которые должны были принять участие в двустороннем форуме "Диалог Форт-Росс" в США, не получили американские визы. Об этом рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она отметила, что в последнее время проблемы с затягиванием сроков выдачи виз сотрудникам МИД России и даже случаи прямого отказа стали регулярными. "На этой неделе в результате подобных же шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей МИД РФ на российско-американский форум", - отметила дипломат.

Площадкой для форума служит бывшая российская крепость Форт-Росс в Калифорнии, главная цель мероприятия заключается в развитии двустороннего сотрудничества. "Видимо, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились, хотя ранее проблем с этим мы не видели", - заключила Захарова.

В конце сентября часть российской делегации, направлявшейся на заседание Генсассамблеи ООН в Нью-Йорке, не получили американские визы. Среди тех, кто не получил документ, были главы международных комитетов Федерального собрания и сотрудники аппарата МИД России - всего десять человек.