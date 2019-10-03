Владельца NewsOne и "112.Украина" обвинили в терроризме

Владельца телеканалов ZIK, NewsOne и "112.Украина", депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака допросили по делу о терроризме. Депутату вменяли три статьи: "финансирование терроризма", "терроризм", а также "легализация средств, полученных преступным путем".

Ранее Национальный совет по вопросам телерадиовещания принял решение не продлевать лицензии на вещание пяти из шести телеканалам, входящим в состав медиа-группы "112.Украина". По словам Козака, допрос длился около 30 минут. Депутат также отметил, что это не последний его допрос.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о событии, из-за которого украинские силовики обратили особое внимание на телеканал NewsOne и медиа-группу "112.Украина". 12 июля между NewsOne и "Россией 1" должен был состояться телемост, но украинский телеканал принял решение его отменить из-за угроз.

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