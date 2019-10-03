Женщины в Саудовской Аравии получили право служить в армии

В Саудовской Аравии женщины получили право служить в Вооруженных силах страны. Об этом сообщает издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на Минобороны, которое открыло прием заявок на воинские должности для женщин.

Теперь женщины смогут стать как солдатами, так и занимать офицерские должности в сухопутных, воздушных и военно-морских силах. В минувшем году женщинам предоставили возможность работать в органах общественной безопасности, в тюрьмах, а также в инспекции, таможне и службе охраны. По словам бригадного генерала Хасана аль-Шехри, власти страны сделали прогрессивный шаг в правильном направлении. Он добавил, что в армии есть множество вакансий для женщин.

Напомним, в начале августа власти Саудовской Аравии разрешили женщинам выезжать за границу без согласия мужчины-опекуна. Принятые поправки также дают всем гражданам право на трудоустройство вне зависимости от пола.