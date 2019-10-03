Власти Евросоюза создали методичку, которая содержит критерии для выявления жителей Донбасса с заграничными паспортами Российской Федерации. Документ уже был направлен членам ЕС. Также государства-члены Евросоюза получили руководство по обработке визовых заявлений жителей Донецкой и Луганской областей.
В документе утверждается, что граждане неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей должны подавать заявление на получение шенгенской визы в консульство государств-членов Евросоюза на территории Украины, независимо от наличия у них проездного документа.
Свод правил, представленных в методичке, должен помочь консульствам определять фактическое место проживания владельцев российских паспортов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Евросоюз может не признать российские паспорта, выданные жителям Донбасса.
Также "Правда.Ру" публиковала мнение международного юриста, который обвинил Евросоюз в нарушении устава ООН в вопросе признания российских паспортов, выданных жителям Донбасса.
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