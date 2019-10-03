Великобритания смягчила антироссийские санкции для изучения Марса

Великобритания смягчила санкции против России, внеся поправки в закон об экспорте. Власти разрешили поставку необходимых веществ для работы по программе европейско-российской марсианской станции ExoMars-2020.

Соответствующий документ опубликован на сайте законодательства Королевства. Поправки разрешают продажу и поставку России тех материалов, которые нужны для заправки спутников или работы в пусковых устройствах. Другим основанием для поставок могут быть тестовые испытания программы. В каждом конкретном случае необходимо получение согласования.

Напомним, запуск ExoMars-2020 запланирован на 2020 год. Россия для миссии предоставит ракету "Протон-М", десантный модуль с посадочной платформой, а также научные инструменты для марсохода. Управление системами ExoMars-2020 будет осуществлять Европейское космическое агентство.