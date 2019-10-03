Путин допустил продление контракта с Украиной по транзиту газа

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова заключить новый договор с Украиной по транзиту газа по нормам европейского законодательства. Российский лидер отметил, что для этого украинскому правительству необходимо принять "соответствующие нормы" до конца текущего года.

У Владимира Путина есть вариант и для случая, если Киев не успеет до начала 2020 года. На этот случай президент согласился продлить текущий контракт по транзиту газа в Европу еще на один год. Об этом глава государства рассказала на форуме "Российская энергетическая неделя".

Эксперты в области энергетики высказали мнение, что Украине не удастся закончить процесс имплементации энергетического законодательства Европы, поскольку это началось еще в 2014 году и украинские политики тогда обещали закончить за один год.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение заместителя генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, который объяснял, почему Европа хочет сохранить транзит газа через Украину.

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