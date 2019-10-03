Мать увидела на фотографии сына признак опухоли сетчатки глаза

Стейси Деклерк из Великобритании смогла рассмотреть на фотографии своего шестимесячного сына Броуди признаки опухоли сетчатки глаза. Об этом интересном случае сообщило издание The Sun.

Женщина рассказала, что просто смотрела фотографии своего сына. На одной из них она увидела непонятный белый отблеск в глазу. Стейси Деклерк обратилась к интернету, чтобы выяснить причину аномалии. Все факты говорили о том, что это рак, но женщина продолжала искать другие версии и не хотела верить фактам.

Впоследствии женщина объяснила отблеск в глазу своего сына обычным отражением. Однако вскоре Броуди стал хуже видеть и тогда его мать отвела его в больницу. Врачи диагностировали у мальчика злокачественную опухоль сетчатки глаза. Три сеанса химиотерапии помогли преодолеть заболевание, однако до пяти лет остается вероятность рецидива.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об аналогичном случае, который произошел в Великобритании несколько лет назад. Киан Джонс страдал от постоянных головных болей, ухудшения зрения и тошноты. Врач, к которому Сабина обратилась с сыном, поставил мальчику диагноз. Он оказался неправильным но об этом женщина узнала позже. А пока она для подстраховки решила вбить симптомы ребенка в Google, пишет Fox News. Так Сабина узнала, что вышеперечисленные симптомы могут быть вызваны опухолью мозга.

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