Глава МИД Венгрии указал на бездействие Киева в языковом вопросе

Украинские власти до сих пор не сделали реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Мы были бы счастливы, если бы слова украинцев подкреплялись еще и практическим содержанием. Если этого не произойдет, мы будем вынуждены перейти к рассмотрению дальнейших мер", - подчеркнул министр в интервью "Известиям".

Он добавил, что нынешнее руководство Украины может внести необходимые изменения в закон о языке, поскольку кажутся "более гибкими, нежели прежняя власть".

Ранее глава МИД Венгрии посчитал, что Киев собирается внести в законодательство страны изменения, которые приведут к новым ограничениям прав национальных меньшинств. "Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина предложила дополнительные ограничения по использованию языка и гражданства", - сказал тогда Сийярто.